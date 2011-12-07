На берегу Камы откроется православный молодежный лагерь

Он будет работать в течение четырех дней. В программе – знакомство и исследование местности пребывания, посещение уникального музея радио и старинных храмов. Для участников лагеря пройдут различные мастер-классы и лекции о русской народной культуре.

Организаторами фольклорного праздника выступили молодежный отдел Казанской епархии и фольклорный ансамбль «Духов день», сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Желающим стать участниками образовательного форума необходимо заполнить электронную анкету и предоставить свежую справку об отрицательном результате анализа на COVID-19 в срок до 9 июля. Анализы можно сдать в казанских клиниках «Айболит», «Биомед», «Ситилаб», «Инвитро».