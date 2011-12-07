Озвучено количество наблюдателей, которые следят за процессом голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Татарстана

16 543 наблюдателя изъявили желание следить за процессом голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Татарстана. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Работа наблюдателей была выстроена графику с 25 июня — в том числе на участках под открытым небом и мобильных участках. Впрочем, наибольшее количество наблюдателей задействовано сегодня, 1 июля.

«Первый раз мы отмечаем столь повышенный интерес к голосованию. Для сравнения, на выборах Президента РФ работало 3 тысячи наблюдателей. Интерес есть как со стороны общественных организаций, партий, так и рядовых граждан», — сказала Зиля Валеева

Она добавила, что Общественная палата РТ одобрила все поступившие заявки. Лишь в единичных случаях наблюдатели не приехали за своими направлениями.