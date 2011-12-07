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Стало известно количество обращений к Telegram-боту Центризбиркома РТ

Сервис помогает найти ближайший избирательный участок.

Около 30 тысяч татарстанцев обратились к Telegram-боту Центризбиркома республики за 1 июля. Такую статистику привел председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

За шесть дней процедуры голосования ботом воспользовались почти 99 тысяч человек.

«Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. И удобство чат-бота отлично демонстрируют показатели», — заявил Андрей Кондратьев.

Telegram-бот ЦИК РТ помогает пользователям найти ближайший избирательный участок: для этого нужно указать город и улицу. Затем бот предложит пользователю перечень избирательных участков, расположенных в искомом районе.

КВ
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