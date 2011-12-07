В Татарстане за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки диагностировали 40 новых случаев заражения COVID-19, рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«15 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — уточнили в штабе.

19 заболевших относятся к возрастной категории от 30 до 50 лет, 11 — от 60 до 70 лет, пятерым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, одному — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет.

31 случай заражения зафиксирован в Казани, по два случая — в Высокогорском, Зеленодольском и Пестречиинском районах, по одному случаю — в Алексеевском, Кукморском и Новошешминском районах.

Всего в Татарстане с начала момента пандемии зарегистрировано 4 595 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 3 446 человек (+36 за сутки), скончались — 16 человек.