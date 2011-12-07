В Татарстане запустили информационную онлайн-платформу о детских лагерях республики

В Татарстане запустили информационную онлайн-платформу о детских оздоровительных лагерях республики, сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«Система пока работает в тестовом режиме, с этого года родители могут полностью изучить, в какой лагерь поедет ребенок, в каких условиях он там будет жить, спать, заниматься спортом, и какая программа для него организована», — рассказал Фаттахов.

Он также отметил, что со следующего года через сервис dol.tatar.ru станет возможна продажа путевок.