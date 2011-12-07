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Владимир Жаворонков: В крупных городах РТ не зафиксировано ни одного вызова «скорой помощи» на участки

Процесс голосования организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ни одного вызова скорой помощи на участковую избирательную комиссию в крупных городах Татарстана в настоящее время не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Исполкома г. Казани Владимир Жаворонков.

"У входа на избирательных участках предлагают маски, перчатки, ручки. Просят соблюдать дистанцию. Процесс голосования занял считанные минуты", — рассказал чиновник о процессе голосования, в котором лично принял участие.

Он также добавил, что нормативная документация не подразумевает наличия медицинских работников на избирательных участках. Термометрия участников процесса организована силами волонтеров.

КВ
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