В Менделеевске после реконструкции открыли новое здание районного МВД

Здание районного МВД Менделеевска открыли после реконструкции. В торжественном открытии приняли участие министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и исполняющая обязанности главы Менделеевского района Лейсан Галеева.

На мероприятии начальнику отдела полиции Руслану Бадретдинову были вручены ключи от «Лада Гранта». Артем Хохорин наградил отличившихся сотрудников нагрудным значком «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан».

Лейсан Галеева вручила сертификат на новую компьютерную технику начальнику отдела полиции.