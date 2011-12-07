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В пресс-службе Нагуманова не смогли объяснить детали системы интеллектуального управления транспортом в Альметьевске

Презентация проекта состоится 2 октября.

В пресс-службе главы Альметьевского района Тимура Нагуманова в течении трех дней не смогли объяснить, что за система интеллектуального управления транспортом запустится в городе.

О запуске новой системы Нагуманов сообщил во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте еще 28 сентября. Редакция «КВ» несколько раз отправляла запросы в пресс-службу главы Альметьевска, но там в течение трех дней так и не смогли объяснить, какую именно систему управлением общественного транспорта запустят в городе. Представитель пресс-службы главы пообещала дать ответ в пятницу, но повторный запрос был также проигнорирован.

По ее словам, презентация проекта состоится 2 октября.

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