В Татарстане снова ввели ограничения на трассе М-5 «Урал»

В связи с ухудшением погодных и дорожных условий 2 февраля было введено временное ограничение движения для автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, на участке трассы М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, в Татарстане и Башкортостане с км 1194+500 по км 1548+651. Как сообщает Госавтоинспекция РТ, ограничения снимут после улучшения погоды.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, а в случае возникновения нештатных ситуаций звонить по телефону: 8 (843) 5333888.