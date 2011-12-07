66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Татарстане за сутки

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию 2.05.2020 11:35 часов дня зарегистрировано 124 054 подтвержденных случаев заболевания.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Татарстане, 9 случаев – завозные, остальные 57 человек имели близкий контакт с больными. На данный момент 15 пациентов доставили в больницу, остальные 51 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. На аппарате ИВЛ остаются три татарстанца. Среди выздоровевших 115 человек.

Всего в республике зафиксировано 960 зараженных коронавирусом пациентов, где прирост за последние сутки составил 66 новых случаев. Так, за последние сутки в Казани выявили еще 27 случаев заболевания коронавирусом. В Набережных Челнах и в Нижнекамском районе – 6 человек, в Лаишевском районе – 5, а Азнакаевском – 4, по трое из Балтасинского, Сабинского и Дрожжановского районов, по двое из Атнинского и Альметьевско районов, и по одному из Пестричинского, Высокогорского, Зеленодольского и Ютазинского районов.

В большинстве случаев заражению COVID-19 по-прежнему поддались татарстанцы в возрасте от 30 до 50 лет – 25 человек. В возрасте от 50 до 60 – 12 случаев заражения коронавирусом. По 5-6-7-8 случаев заболевания также прослеживается в возрастных группах до 18 лет, от 18 до 30, от 60 до 70 и от 70 до 80. Также есть двое в группе от 80 до 90 лет и один старше 90 лет.