Министр экологии РТ поддержал инициативу рыбаков о создании группы против браконьеров

Спортсмены — рыболовы предложили создать направленную на борьбу с нарушителями экологического законодательства РТ специальную группу в мессенджерах. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что татарстанские рыбаки просят внести изменения в запрет на ловлю рыб. Об этом предложении и инициативе о создании группы «Против сетей» высказался кандидат в мастера спорта Андрей Ферафонтов.

Он сообщил, что в нее скидывают действительные координаты нарушителей, а потому «реагирование происходит очень быстро» — в течении 2-3 часов. Потому он предложил взаимодействие со стороны сотрудников министерства экологии.

Министр экологии РТ Александр Шадриков в очередной раз поблагодарил спортсмена за инициативность и заявил о своей готовности сотрудничать.