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Минниханов: В ближайшие дни будет решен вопрос по поэтапному открытию торговых объектов в сельских районах

Власти республики решают вопрос по поэтапному открытию торговых объектов в муниципалитетах.

Власти республики решают вопрос поэтапного открытия торговых комплексов в сельских районах Татарстана. Об этом заявил Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Тема открытия торговых объектов в муниципалитетах была поднята на онлайн-заседании клуба инвесторов. По словам районных бизнес-омбудсменов, торговые комплексы в небольших районных центрах — практически единственное место, где местные жители могут приобрести необходимые товары. 

КВ
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