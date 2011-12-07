Минниханов: В ближайшие дни будет решен вопрос по поэтапному открытию торговых объектов в сельских районах

Власти республики решают вопрос поэтапного открытия торговых комплексов в сельских районах Татарстана. Об этом заявил Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Тема открытия торговых объектов в муниципалитетах была поднята на онлайн-заседании клуба инвесторов. По словам районных бизнес-омбудсменов, торговые комплексы в небольших районных центрах — практически единственное место, где местные жители могут приобрести необходимые товары.