В Татарстане стартовал видеоконкурс «Дети Татарстана»: за победу – 10 000 рублей

Вчера, в День защиты детей, стартовал Республиканский конкурс видеороликов «Дети Татарстана». Его участникам предлагается создать позитивный контент, а в награду за положительные эмоции лучшие среди авторов получат денежный приз в размере 10 тысяч рублей. Организатором конкурса выступило Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, сообщает пресс-служба ведомства.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) как индивидуально, так и в составе творческого коллектива.

Конкурс пройдет в три этапа. Прием заявок и конкурсных работ, просмотр и отбор представленных видеоматериалов — с 1 июня по 15 июля. Подведение итогов — с 15 июля по 30 июля. Награждение победителей — в сентябре.

С подробностями творческого состязания можно ознакомиться на сайте организаторов — Министерства по делам молодежи РТ.