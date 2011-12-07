Врачи РТ подтвердили еще 29 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 2 июня текущего года зарегистрировано 21 543 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. Всего выздоровело 18 602 пациента, в том числе 58 за последние сутки. Прививку от коронавируса сделали 371 870 человека, вторую дозу препарата из них получили – 265 842.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.