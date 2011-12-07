В Татарстане за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заболевания COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровело 26 человек. На лечении остаются 1 146 человек», — уточнили в штабе.

18 заболевшим — от 30 до 50 лет, восьмерым — от 50 до 60 лет, семерым — от 18 до 30 лет, по два человека — из возрастных категорий до 18 лет, от 60 до 70 лет, от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших выявили в Казани — 21 случай, 6 случаев — в Набережных Челнах, три — в Лаишевском районе, два — в Высокогорском районе, по одному случаю в Аксубаевском, Бавлинском, Зеленодольском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском и Сармановском районах.

Всего в Татарстане с момента начала пандемии выявлено 4 634 случаев, из них выздоровели — 3 720 человек, 16 — скончались.

В России количество заболевших увеличилось до 661 165 человек (+ 6 760 человек), из них выздоровели ­- 428 978 человек (+6 047), скончались — 9683 человека (+147).