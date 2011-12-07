В Татарстане зарегистрирован еще 41 случай COVID-19

В Татарстане по состоянию на 2 июля текущего года зарегистрировано 22 515 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 41 новый случай. 14 человек госпитализирован, 27 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 269 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.