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В Татарстане зарегистрирован еще 41 случай COVID-19

Выздоровело за весь период 20 269 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

В Татарстане по состоянию на 2 июля текущего года зарегистрировано 22 515 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 41 новый случай. 14 человек госпитализирован, 27 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 269 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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