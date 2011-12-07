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На следующей неделе сохранится высокая вероятность кратковременных дождей

Локально возможны грозы.

Синоптики Татарстана предупредили о возможных осадках на территории республики.

По информации Гидрометцентра, 3 и 4 августа максимальная температура воздуха ночью составит +10.+15˚, а днем +21.+26°. Также возможны кратковременные дожди и грозы. 

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