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Прокуратура РТ проведет проверку после падения с горки девочки в Альметьевске

О случившемся узнали из социальных сетей.

Прокуратура РТ проведет проверку после падения девочки с детской площадки. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, о случившемся узнали сотрудники правоохранительного органа из социальных сетей. В сообщении сказано, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Альметьевске. Там во время игры трехлетняя девочка на деревянной горке провалилась в дыру и получила серьезные травмы головы.

Поэтому надзорное ведомство поручило провести проверку местному прокурору. Пока возбуждено дело по статье 238 УК РФ. 

КВ
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