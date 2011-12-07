Прокуратура РТ проведет проверку после падения с горки девочки в Альметьевске

Прокуратура РТ проведет проверку после падения девочки с детской площадки. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, о случившемся узнали сотрудники правоохранительного органа из социальных сетей. В сообщении сказано, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Альметьевске. Там во время игры трехлетняя девочка на деревянной горке провалилась в дыру и получила серьезные травмы головы.

Поэтому надзорное ведомство поручило провести проверку местному прокурору. Пока возбуждено дело по статье 238 УК РФ.