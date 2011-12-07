В Татарстане зафиксировали 31 новый случай заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 2 августа текущего года зарегистрировано 5 664 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 31 новых случая. На данный момент 12 татарстанцев доставили в больницу, остальные 19 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 561 человек, двоих выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань — в столице на данный момент зафиксировано 13 случаев заражения COVID-19, четверо из Зеленодольского и Нижнекамского районов, двое из Высокогорского района, и по одному из Альметьевского, Кайбицкого, Лаишевского, Рыбно-Слободского, Буинского, Пестречинского, Менделеевского и Чистопольского районов.