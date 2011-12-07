Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане зафиксировали 31 новый случай заражения COVID-19

Среди выздоровевших 4 561 человек. 

В Татарстане по состоянию на 2 августа текущего года зарегистрировано 5 664 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 31 новых случая. На данный момент 12 татарстанцев доставили в больницу, остальные 19 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 561 человек, двоих выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань — в столице на данный момент зафиксировано 13 случаев заражения COVID-19, четверо из Зеленодольского и Нижнекамского районов, двое из Высокогорского района, и по одному из Альметьевского, Кайбицкого, Лаишевского, Рыбно-Слободского, Буинского, Пестречинского, Менделеевского и Чистопольского районов. 

КВ
Лента новостей