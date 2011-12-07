Росгвардия в Татарстане завершила учения «Заслон-2021»

Спецподразделения Управления Росгвардии по РТ и воинские части Приволжского округа войск национальной гвардии, дислоцируемые в Татарстане, провели оперативно-стратегические учения «Заслон-2021». Бойцы отработали задачи по действиям в условиях резкого осложнения обстановки, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Активные действия начались 26 июля и проходили на учебном полигоне в Лаишевском районе. Когда автоколонна продвигалась на место проведения занятий, она попала в засаду, устроенную условным противником. Спецназовцы успешно отразили нападение диверсионной группы, после чего прибыли в пункт временной дислокации.

На мероприятии также был отработан комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России.