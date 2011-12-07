Татарстанцы заплатили более 4 млн рублей штрафов за отсутствие тестов на COVID-19

Туристов из Татарстана оштрафовали 4 млн 750 тыс. рублей за отсутствие тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

По информации ведомства, всего с начала августа прошлого года вернулись из-за рубежа 259 485 человек. Часть из них проигнорировали обязательную сдачу анализов по прибытию и не стали заполнять анкеты на портале Госуслуг, из-за чего их привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3.

Роспотребнадзор напоминает, что сдача анализов для вернувшихся из зарубежных поездок строго обязательна.