Минниханов вручит награды призерам «Молодые профессионалы» - 2020

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов вручит награды татарстанским призерам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» — 2020.

В этом году соревнования проходили в дистанционно-очном формате. По всей стране с 6 по 21 сентября участники показывали свои умения и навыки по 201 компетенциям. В 158 из них приняла участие сборная Татарстана в составе 205 участников.

Накануне в зачёте региональных сборных были объявлены лидеры рейтинга «Кубок регионов России», где Татарстан получил диплом и кубок 1-й степени. Также республика завоевала 38 золотых медалей, 25 серебряных, 39 бронзовых медалей и 29 медальонов за профессионализм.