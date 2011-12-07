В Татарстане увеличилось количество случаев смерти от COVID-19

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В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава РТ.
По информации ведомства, скончались 59-летний казанец и 88-летняя челнинка.
Мужчина был доставлен в горбольницу № 7 в Казани с коронавирусной инфекций и осложненной двусторонней внебольничной пневмонией. Состояние ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.
Жительницу Набережных Челнов доставили в местную инфекционную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Также обострились хронические сердечно-сосудистые заболевания.
Общее количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло отметки в 78 случаев.