В Татарстане увеличилось количество случаев смерти от COVID-19

В Татарстане зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

По информации ведомства, скончались 59-летний казанец и 88-летняя челнинка.

Мужчина был доставлен в горбольницу № 7 в Казани с коронавирусной инфекций и осложненной двусторонней внебольничной пневмонией. Состояние ухудшалось на фоне обострения хронических заболеваний.

Жительницу Набережных Челнов доставили в местную инфекционную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Также обострились хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Общее количество смертей от коронавируса в Татарстане достигло отметки в 78 случаев.