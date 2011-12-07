Минсельхозпрод РТ приглашает учащихся сельских школ принять участие во Всероссийском конкурсе «АгроНТИ — 2020» среди учеников 5-10 классов по трем возрастным категориям и четырем направлениям:

• Агрокоптеры (распределённые системы беспилотных летательных аппаратов, системы автоматического управления);

• Агророботы (электронные автоматизированные системы управлениясельскохозяйственной техникой);

• Агрокосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в сельском хозяйстве);

• Агрометео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика).

Конкурс проводится Фондом содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства», при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Цель конкурса — вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы.

Основными задачами конкурса являются:

— развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к специальностям в области сельскохозяйственных наук;

— формирование ключевых компетенций, профессионально-значимых качеств личности и мотивации к практическому применению предметных знаний;

— создание благоприятных условий для самоопределения, творческой самореализации обучающихся;

— повышение престижа специальностей в области сельскохозяйственных наук;

— профессиональная ориентация обучающихся;

— распространение и популяризация знаний в области сельскохозяйственных наук;

— привлечение научного и бизнес-сообществ к работе с талантливыми школьниками.

Всероссийский конкурс АгроНТИ-2019 проводится среди учеников 5-11 классов в 4 этапа:

— заочный региональный этап, участниками которого могут стать учащиеся из всех регионов России (с 1–19 апреля 2020 года);

— очный региональный этап, участие в котором примут победители заочного регионального этапа, проводится на базе аграрных университетов России (12-24 мая 2020 года);

— финальный этап будет проходить по всем номинациям конкурса (сентябрь 2020 г.);

— победители финального этапа получат возможность принять участие в специализированной площадке в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» (октябрь 2020 г.).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте kids.agronti.ru/. Каждый участник имеет возможность зарегистрироваться по всем четырем направлениям. По каждому из направлений предложены ситуационные задачи или тесты.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно уточнить в отделе науки, образования и инновационных технологий министерства по телефонам 221-76-70, 221-76-88 (8819).

Одной из площадок для проведения заочного и очного региональных этапов станет Казанский государственный аграрный университет.