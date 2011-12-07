В Татарстане выясняют точные границы республики

В Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан состоялось заседание рабочей группы по определению точной границы республики, совещание прошло в режиме видеоконференции.

Его участники обсудили спорные вопросы, возникшие в ходе разработки проекта прохождения границы между Республикой Татарстан и Удмуртией. В их числе такие, как пересечение границ жилой застройки, промышленных объектов, деление кадастровых участков.

Часть спорных моментов удалось решить в ходе заседания, сообщает пресс-служба Минзема РТ.