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В Татарстане выясняют точные границы республики

Часть спорных моментов удалось решить в ходе заседания.

В Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан состоялось заседание рабочей группы по определению точной границы республики, совещание прошло в режиме видеоконференции.

Его участники обсудили спорные вопросы, возникшие в ходе разработки проекта прохождения границы между Республикой Татарстан и Удмуртией. В их числе такие, как пересечение границ жилой застройки, промышленных объектов, деление кадастровых участков.

Часть спорных моментов удалось решить в ходе заседания, сообщает пресс-служба Минзема РТ.

КВ
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