Биологи провели учет сурков на территории Татарстана

Биологи посчитали количество сурков, обитающих на территории Татарстана. Все данные будут переданы в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам до 13 июля, уточнили в ведомстве.

Учет сурков велся с 4 июня по 1 июля в охотничьих угодьях и государственных природных зоологических заказниках регионального значения.

Напомним, в Татарстане обитает всего один вид сурка — сурок степной или байбак. Чаще всего животное встречается на юго-востоке республики — преимущественно в Азнакаевском и Лениногорском районах РТ. Также существуют исторические колонии сурков в Буинском районе, где образованы Ново-Тинчалинская сурковая колония и Утинская сурковая колония.

С 2013 года на всех охотничьих угодьях Татарстана запрещена как любительская, так и спортивная охота на сурка до 2022 года.