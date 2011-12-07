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Биологи провели учет сурков на территории Татарстана

До 2022 года любая охота на сурка на территории республики запрещена.

Биологи посчитали количество сурков, обитающих на территории Татарстана. Все данные будут переданы в Госкомитет РТ по биологическим ресурсам до 13 июля, уточнили в ведомстве.

Учет сурков велся с 4 июня по 1 июля в охотничьих угодьях и государственных природных зоологических заказниках регионального значения.

Напомним, в Татарстане обитает всего один вид сурка — сурок степной или байбак. Чаще всего животное встречается на юго-востоке республики — преимущественно в Азнакаевском и Лениногорском районах РТ. Также существуют исторические колонии сурков в Буинском районе, где образованы Ново-Тинчалинская сурковая колония и Утинская сурковая колония.

С 2013 года на всех охотничьих угодьях Татарстана запрещена как любительская, так и спортивная охота на сурка до 2022 года.

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