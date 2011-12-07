Глава Татарстана угостил купленным на выставке хлебом замглавы Минсельхоза РФ

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Глава Татарстана посетил традиционную выставку «Дни поля в Татарстане» и купил две буханки хлеба.
Одну Минниханов оставил себе, а другой угостил своего сегодняшнего спутника — первого заместителя главы Минсельхоза РФ Джамбулата Хатуова.
Приобрел президент хлеб у известного в республике пекаря Валерия Леонтьева, который предоставил свою продукцию на выставке как самозанятый. Леонтьев сообщил, что основу хлеба составляет мука грубого помола с частных мельниц из зерна, выращенного в Спасском районе.
Сейчас выставка «Дни поля в Татарстане» проходит в Лаишевском районе республики.