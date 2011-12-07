Татарстан вошел тройку регионов, где полис ОСАГО подешевел почти на 3%

На территории ПФО упала стоимость полиса ОСАГО. При этом Татарстан вошел тройку регионов, где он подешевел на 2,9%, сообщает пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Сейчас стоимость полиса в республике упала на 2,9%. С таким же процентным показателем подешевел ОСАГО и в Мордовии. Лидером среди всех регионов ПФО оказался Пермский край, там снижение стоимости составило 4,1%. Это, по информации пресс-службы, «зафиксировано в тех регионах, где присутствует низкий уровень мошеннических схем».

Также повлияло на цены появление конкуренции на рынке страховых организаций. Сейчас чтобы узнать стоимость премий и оформить наиболее выгодный полис ОСАГО, владельцу авто достаточно зайти на сайт РСА. Появление этого сайта позволило уменьшить число жалоб на страховщиков с 4 до 1%.