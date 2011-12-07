В Челнах на 10% выросла заболеваемость пневмонией в этом году

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По сравнению с прошлым годом рост заболеваемости вирусной и другими видами пневмоний за пять месяцев 2020-го составил 10%, сообщил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.
«В настоящее время в Набережных Челнах наблюдается стабилизация ситуации, в целом, по количеству новых случаев заболеваний респираторной системы. Госпитализация не превышает выписки», — сказал Николаев.
Всего в Набережных Челнах коронавирус диагностирован у 726 горожан.