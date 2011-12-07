Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах на 10% выросла заболеваемость пневмонией в этом году

В целом ситуация с респираторными заболеваниями в городе стабилизируется.

По сравнению с прошлым годом рост заболеваемости вирусной и другими видами пневмоний за пять месяцев 2020-го составил 10%, сообщил начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

«В настоящее время в Набережных Челнах наблюдается стабилизация ситуации, в целом, по количеству новых случаев заболеваний респираторной системы. Госпитализация не превышает выписки», — сказал Николаев.

Всего в Набережных Челнах коронавирус диагностирован у 726 горожан.

КВ
Лента новостей