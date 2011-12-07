В РТ в ходе акции «Подари бумаге жизнь» на переработку отправили более 7 тонн бумаги

В Татарстане завершилась акция «Подари бумаге жизнь». На переработку отправили более 7 тонн бумаги, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Как стало известно старт акции был дан 1 июня. В этом году участникам разрешили сдавать макулатуру с текстами, содержащими имена Всевышнего, аяты Корана и хадисы. Утилизировали такую бумагу, согласно шариату, посредством сожжения.

Всего на переработку отправили 7,2 тонны бумаги. Кроме того, специалистам ДУМ РТ были переданы принесенные татарстанцами старинные книги на старотатарском и арабском языках. Их будут рассматривать для дальнейшего изучения и оцифровки.

Также сообщается, что вырученные после сдачи макулатуры 41,4 тыс. рублей будут направлены на лечение тяжелобольных детей — подопечных БФ «Закят».