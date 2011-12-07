Жителям республики вручили книги о подвиге татарстанских тружеников

Школам Лаишевского района передали книгу «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941–1945», изданную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Камская новь».

По словам заведующей сектором госконтроля Госкомитета по архивному делу Лилии Салиховой, при издании использовались информационные технологии, поэтому посмотреть мультимедийные материалы можно используя QR-коды. Все данные, предоставленные в книге, подтверждены архивными документами.

Также Салихова подчеркнула, что «Татарстан приложил большие усилия для того, чтобы завоевать Победу», а потому отметила важность ознакомления с изданным материалом.