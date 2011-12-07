Почти 16 тысяч медиков борются с коронавирусом в Татарстане

В общей сложности в Татарстане борьбой с коронавирусной инфекцией занимаются 15842 медработника, среди которых 8617 трудятся в госпиталях, еще 341 работают водителями скорой помощи. Об этом сообщил в ходе коллегии Минздрава РТ глава министерства Марат Садыков.

Как пояснил министр, территория Татарстана была условно разделена на пять округов. Для борьбы с коронавирусом были перепрофилированы 43 медицинских организации, развернуто 4723 коек.