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Почти 16 тысяч медиков борются с коронавирусом в Татарстане

Работу госпиталей республики поддерживают 8617 медработников.

В общей сложности в Татарстане борьбой с коронавирусной инфекцией занимаются 15842 медработника, среди которых 8617 трудятся в госпиталях, еще 341 работают водителями скорой помощи. Об этом сообщил в ходе коллегии Минздрава РТ глава министерства Марат Садыков.

Как пояснил министр, территория Татарстана была условно разделена на пять округов. Для борьбы с коронавирусом были перепрофилированы 43 медицинских организации, развернуто 4723 коек.

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