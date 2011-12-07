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В Татарстане стартовал конкурс рисунка «Школа, я скучаю!»

Это Всероссийский конкурс рисунка, посвященный Дню знаний и приуроченный к празднованию 1 сентября.

Задача конкурса, как видно уже из названия — воспитание любви и уважения к своей школе, учителям и одноклассникам. И в то же время конкурс призван популяризовать жанр авторской художественной открытки и миниатюры. Причем допускается как и рисунок, графика, коллаж, выполненные руками, так и и с помощью цифровых технологий. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся школ в возрасте от 6 до 14 лет включительно. 

И, наконец — о главном призе! Самый интересный рисунок напечатают в виде почтовой открытки, тиражом 2000 экземпляров. А затем победитель станет гостем эфира радиостанции «Детское радио». 

Конкурс стартовал 28 июля и продлится по 1 августа 2020 г.

Прием заявок — до 28 августа 2020 г. 

Имена победителей станут известны 1 сентября. Награждение состоится 2 сентября. 

Организатором конкурса выступил Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного», сообщает портал фонда. 

Подробности - на сайте организатора.

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