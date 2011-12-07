В Татарстане стартовал конкурс рисунка «Школа, я скучаю!»

Задача конкурса, как видно уже из названия — воспитание любви и уважения к своей школе, учителям и одноклассникам. И в то же время конкурс призван популяризовать жанр авторской художественной открытки и миниатюры. Причем допускается как и рисунок, графика, коллаж, выполненные руками, так и и с помощью цифровых технологий.

В конкурсе могут принять участие учащиеся школ в возрасте от 6 до 14 лет включительно.

И, наконец — о главном призе! Самый интересный рисунок напечатают в виде почтовой открытки, тиражом 2000 экземпляров. А затем победитель станет гостем эфира радиостанции «Детское радио».

Конкурс стартовал 28 июля и продлится по 1 августа 2020 г.

Прием заявок — до 28 августа 2020 г.

Имена победителей станут известны 1 сентября. Награждение состоится 2 сентября.

Организатором конкурса выступил Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного», сообщает портал фонда.

Подробности - на сайте организатора.