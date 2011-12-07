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В Татарстане в этом году помогли найти подработку 7 тысячам студентов

В Республике Татарстан сейчас сложился очень широкий профиль студенческих стройотрядов. Причем этот трудовой десант работает не только на различных объектах республики, но и за ее пределами, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Так, например, более трех сотен студентов заняты нынешним летом в строительных отрядах, полностью соответствующих своему названию. Молодые люди строят и реконструируют молодежные центры и детские оздоровительные лагеря, занимаются подсобными работами, благоустраивают прилегающие к объектам территории, занимаются санитарной рубкой леса.

Два таких стройотряда трудятся на выезде — в Новом Уренгое и в Волгоградской области.  

Кроме того, студенты вузов Татарстана заняты в энергетической, образовательной, туристической, сельскохозяйственной и лесной отраслях, а также сферах здравоохранения и даже на охране правопорядка.

КВ
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