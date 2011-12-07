В Татарстане в этом году помогли найти подработку 7 тысячам студентов

Так, например, более трех сотен студентов заняты нынешним летом в строительных отрядах, полностью соответствующих своему названию. Молодые люди строят и реконструируют молодежные центры и детские оздоровительные лагеря, занимаются подсобными работами, благоустраивают прилегающие к объектам территории, занимаются санитарной рубкой леса.

Два таких стройотряда трудятся на выезде — в Новом Уренгое и в Волгоградской области.

Кроме того, студенты вузов Татарстана заняты в энергетической, образовательной, туристической, сельскохозяйственной и лесной отраслях, а также сферах здравоохранения и даже на охране правопорядка.