Врачи РТ подтвердили еще 49 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане по состоянию на 3 августа текущего года зарегистрировано 24 081 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 49 новых случаев. Всего выздоровело 21 339 пациентов, в том числе 50 за последние сутки. Скончалось за время в республике от этого диагноза 620 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.