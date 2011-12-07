Татарстан сближает далекий Китай и Россию

В состав делегации Татарстана вошли заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, представители министерств и ведомств республики, руководители ведущих предприятий, сообщает пресс-служба Президента РТ. Татарстан и провинция Шаньдун обладают большим потенциалом для развития взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на бизнес-форуме «Татарстан - Шаньдун» в городе Цзинань. Шаньдун стала первой китайской провинцией, с которой республика подписала соглашение о сотрудничестве еще в 2008 году. Рустам Минниханов поблагодарил представителей бизнес-сообщества провинции Шаньдун за интерес к Татарстану. «Сегодня у нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить состояние и перспективы развития татарстано-китайских отношений, направленных на укрепление контактов между Россией и Китаем. Тем более нынешний и следующий годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества между нашими странами», - сказал Рустам Минниханов.По его словам, у Татарстана накоплен большой опыт сотрудничества с китайскими партнерами. Республику часто посещают руководители Китая, официальные и деловые круги. Представители Татарстана также нередкие гости в КНР. В Пекине действует торгово-экономическое представительство республики. В Казани в свою очередь открыто Генеральное консульство Китая. Кроме того, подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний и вузов. При участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений «Аммоний». Корпорация Haier запустила в Татарстане производство холодильников, ведет работу по строительству заводов стиральных машин и кухонной техники, а также планирует создать высокотехнологичный индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития планируется создание совместного предприятия для развития 3-й очереди ОЭЗ «Алабуга». Осуществляется деятельность между татарстанской компанией «КАМАЗ» и китайской Weichai Power в области автомобильных двигателей. С партнерами из Китая взаимодействует и ряд других татарстанских предприятий.Рустам Минниханов отметил, что товарооборот Татарстана с Китаем по итогам прошлого года увеличился более чем на 50% и составил $565 млн. Необходимо и впредь поддерживать данную динамику, подчеркнул он. Сегодня Татарстан заинтересован в продвижении в Китай своей продукции: грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающего оборудования, шин, компрессоров, медицинских инструментов, машиностроительной и нефтехимической продукции. «Мы также заинтересованы в развитии взаимодействия с провинцией Шаньдун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других отраслях», - заключил он. Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Иван Желоховцев в своем выступлении отметил, что Республика Татарстан и провинция Шаньдун занимают важное место в российско-китайских внешнеэкономических связях. На протяжении 10 лет регионы тесно сотрудничают, и эта работа приносит ощутимые практические результаты. «Посольство Российской Федерации в Китае всецело поддерживает сотрудничество Татарстана и провинции Шаньдун. Мы готовы и далее оказывать всемерное содействие для активизации торгово-экономических и гуманитарных контактов между двумя регионами», - сказал Иван Желоховцев. В рамках рабочего визита в город Цзинань Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью одной из крупнейших компаний Китая по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk. Машины производства Sinotruk используются в различных отраслях, включая строительство, горнодобывающую промышленность и грузоперевозки.Компания входит в пятерку крупнейших производителей тяжелых и средних грузовиков в КНР. Автомобили Sinotruk представлены в 100 странах мира, в том числе и в России.Далее Рустам Минниханов встретился с руководством китайского автоконцерна. В рамках беседы были рассмотрены возможные варианты сотрудничества, в том числе в области развития газомоторной техники. Также Президент Татарстана в рамках рабочего визита в город Циндао ознакомился с деятельностью одного из девяти умных заводов компании Haier, специализирующегося на выпуске кондиционеров. На предприятии применяются системы искусственного интеллекта, позволяющие сократить издержки и повысить эффективность производства. В частности, новые решения используются для производства продукции с учетом интересов и требований конкретного заказчика. После осмотра завода Рустам Минниханов встретился с руководством компании Haier, которая выпускает бытовую технику. Сегодня компания насчитывает 108 заводов по всему миру. Президент РТ отметил успешную работу завода холодильников Haier в Набережных Челнах. Совместно с КФУ в Татарстане также действует учебный центр китайской корпорации. Помимо этого ведется работа над открытием второй очереди завода по производству стиральных машин.В городе Яньтай делегация Татарстана посетила Китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий. Он создан в 1998 году и формирует модель бизнес-инкубации путем устойчивого сотрудничества с Россией и странами СНГ в сферах использования и создания новых материалов, биоинженерии, интеграции электронных и механических систем, высокоэффективного сельского хозяйства и т. д. Технопарк является государственным технологическим бизнес-инкубатором. Здесь насчитывается более 120 малых и средних предприятий. За все время резиденты подали свыше 60 патентных заявок, подписали более 10 международных научно-технических соглашений. В технопарке создано 800 рабочих мест. На встрече с руководством Китайско-российского технопарка Рустам Минниханов отметил высокий уровень работы и инновационный потенциал научно-технического комплекса. Он подчеркнул, что в Татарстане также уделяется большое вниманию развитию технопарков, а потому республика заинтересована в сотрудничестве. Перспективы развития сотрудничества между Татарстаном и китайской химической компанией Wanhua Chemical обсудили на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с главой компании Женгтяем Ляо. Эта китайская химическая компания занимается производством и продажей полиуретанов, нефтехимических продуктов и специальных химикатов. Имеет 5 производственных баз по всему миру и более десятка дочерних компаний и филиалов в Европе, на Ближнем Востоке, в Америке, Японии, Индии и других странах. В ходе встречи Рустам Минниханов отметил, что на территории Татарстана расположены большие химические предприятия. «Мы заинтересованы в сотрудничестве и готовы обсудить разные модели взаимодействия», - добавил Рустам Минниханов. Женгтяй Ляо отметил, что ему известно о развитом нефтехимическом кластере Татарстана. «Мы также рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество и надеемся найти точки соприкосновения с вашими предприятиями», - заключил он. В ходе рабочего визита в Китай Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Тяньцзиньскую зону экономического и технического развития (TEDA). TEDA была основана в 1984 году и стала крупнейшей и одной из наиболее успешных свободных экономических зон в Китае. На сегодня она включает в себя 10 промышленных парков, где зарегистрированы 19 тысяч компаний-резидентов. Предприятия, расположенные на территории TEDA, специализируются в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, нефтехимическое производство и переработка, производство электроники и телекоммуникационного оборудования, изготовление продуктов питания, сфера новой энергии и современных материалов, перевозка и складирование грузов, логистика.Отдельно для делегации Татарстана была представлена новая промплощадка Тяньцзиньской зоны - «Южный порт», где сделан акцент на развитии нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. В рамках встречи Рустама Минниханова с руководством Тяньцзиньской зоны было отмечено, что опыт площадки «Южный порт» представляет интерес для Татарстана. В республике планируется реализовать проект «Алабуга-2», также нацеленный на развитие нефтехимических производств в режиме особой экономической зоны.Состоялась презентация преимуществ площадки ОЭЗ «Алабуга» для представителей Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития. Руководство татарстанской особой экономической зоны рассматривает TEDA в качестве партнера по созданию совместного предприятия. Предполагается, что наличие китайского партнера позволит привлечь на площадку инвесторов из Поднебесной.