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Из-за вспышки коронавируса перенесли KazanSummit 2020

Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2020» должен был состояться 18 — 20 июня.

XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2020» перенесли из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в Instagram.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции Международный экономический саммит „Россия — Исламский мир: KAZANSUMMIT“ переносится на более поздний срок. Ставьте уведомления на наши публикации, чтобы первыми узнать о дате его проведения. Безопасность и здоровье участников для нас — превыше всего!», — сказано в сообщении.

Международный экономический саммит должен был состояться на территории «Казань Экспо» с 18 по 20 июня. На какой срок переносится форум пока неизвестно, организаторы сообщат даты позднее.

КВ
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