За сутки в Татарстане выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19

Из 35 случаев заражения все являются контактными: 23 человека госпитализировано, а 12 лечатся дома.

15 заразившихся из Казани, 11 — из Набережных Челнов. Мензелинский, Сармановский, Тукаевский районы — по два человека, Зеленодольский, Нижнекамский, Спасский — по одному случаю заражения.

На сегодняшний день зарегистрировано 20 602 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период выздоровели 17 619 человек.

Всего 257 573 жителя республики вакцинировались, из них 167 471 сделали повторную прививку.

Способы записи на вакцинацию:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ)

2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

3. единый номер 122,

4. при обращении в МФЦ,

5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.