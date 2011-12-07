Эксперты: Завод, возводимый в Осиново, подходит для строительства в Германии

Отметим, что в Татарстане уже определили подрядчика строительства завода в Осиново. Им стало АО «Татнефтепроводстрой». На сегодняшний день получено разрешение на строительство, и основной этап по началу возведения объекта запланирован на июль.

Что же поведали эксперты из Германии? Первым взял слово Вальтер Гроц. Он обозначил, что перед компанией была поставлена задача сделать расчеты количества производимых выбросов и их влияния по мере строительства и функционирования установки, исследования золошлаковых выбросов, отходящих газов.

- Превышения значений не установлено. Мы провели необходимые исследования, учли все измерения. После термической обработки оставшиеся отходы будут складироваться, впоследствии из них станут добывать инертные материалы. Зола будет обрабатываться таким образом, что ее можно использовать в дорожном строительстве. По расчетам, выбросы будут содержать буквально несколько процентов от средних значений, которые допускаются для таких установок. Практически будет невозможно замерить количество вредных веществ, которые будут находиться в выбросах данной установки, - рассказал представитель компании Müller-BBM.

Гюнтер Кнер в своем выступлении подчеркнул, что в процессе исследований эксперты основывались на нормативных документах, директивах Евросоюза и Германии. Компания должна была проанализировать данные по защите от выбросов в окружающую среду и спрогнозировать возможное негативное влияние.

- Мы получили необходимые документы и имеем представление о всех параметрах этого завода. Он соответствует всем разрешениям и условиям сертификации. Для нас было очень важно, чтобы население, проживающее в районе планируемого завода, понимало, что эта установка соответствует всем требованиям по охране окружающей среды и практически не оказывает влияния на атмосферу, - заявил немецкий эксперт.

Эксперты добавили, что аналогичный завод мог бы быть возведен в Германии.

- Этот завод, по-моему, мог бы быть построен в Германии. У меня было много проектов, которые содержали идентичные по параметрам практически такие же или аналогичные установки, - сказал руководитель компании Müller-BBM Вальтер Гроц.

Его точку зрения разделил и коллега из LGA:

- Сама установка и ее технологии вполне соответствуют по параметрам установкам, которые эксплуатируются и строятся в Германии.