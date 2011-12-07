Минниханов оценил челнинский электробус

4 июня глава РТ Рустам Минниханов отправился с рабочей поездкой в Набережные Челны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Во время своего визита Минниханов посетил производственные помещения КАМАЗа. К заводу президент РТ поехал на электробусе «КАМАЗ-6282», с целью испытать автоновинку.

Транспортное средство снабжено самым передовым оборудованием, в том числе двухзонным климат-контролем, усовершенствованными медиасистемами и точкой доступа Wi-Fi.

Также электробус вмещает более 80 пассажиров, отличается низким расположением пола и подходит для граждан, испытывающих затруднения при движениии из-за нарушения здоровья

Пополнение энергии электрического автобуса осуществляется посредством зарядных станций. Полная зарядка занимает максимум 15 минут.