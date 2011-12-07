В Татарстане на ряде дорог увеличат скоростной режим, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.

«В связи с особенностями климатических условий, характерных для Татарстана, изменения скоростного режима носят сезонный характер и будут действовать до 30 сентября», — уточнили в ведомстве.

Так, на двух участках автомобильной дороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск» до магистрали М-7 «Волга» скоростной режим для легковых автомобилей увеличен до 100 км/ч. Он действует на участке с 115 км 200 м по 118 км 300 м и на участке с 120 км 760м по 124 км 600 м. Здесь уже установлены соответствующие знаки.

Планируется увеличить скоростной режим для легковых авто до 80 км/ч на Мамадышском тракте (от перекрестка с улицей Интернациональная до границы Казани) и на участке ул. Залесная (от дома № 118 до границы города). Также изменят скоростной режим (до 110 км/ч) на М-7 — на участках с 975 км 300 м до 980 км 300 м, с 981 км 500 м до 985 км, с 879 км 500м до 884 км и с 885 км до 886 км.