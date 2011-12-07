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В Татарстане обратятся к зарубежному опыту создания интеллектуальных транспортных систем

В республике работа по введению интеллектуальных транспортных систем уже ведется.

В Татарстане обратятся к опыту зарубежных коллег по вопросам создания интеллектуальных транспортных систем и правового регулирования данной сферы. Об этом заявил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

«Темой интеллектуальных транспортных систем занимаются Министерство транспорта, Минсвязи, агентства, занимающиеся строительством дорог, а единой структуры, которая бы направляла эту форму деятельности, не существует», — сказал он.

Минниханов также отметил, что в плане технологий «мы можем говорить на одном языке» с западом, однако «чуть-чуть уступаем в плане нормативных документов».

Спикер рассказал, что в Татарстане уже ведется работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем: работает фотофиксация, габаритный контроль, система информирования, а также функционируют программы «Безопасный город» и «Умный город».

Ознакомиться с опытом зарубежных коллег  специалисты планируют на международном форуме Kazan Digital Week 2020, который пройдет в онлайн-формате.

КВ
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