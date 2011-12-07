48 тыс. татарстанцев сдали тест на антитела к COVID-19

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У 19 тыс. татарстанцев выявлен иммунитет к COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.
Всего тестирование на антитела к коронавирусу прошли 48 тыс. татарстанцев.
За неделю в Татарстане COVID-19 диагностировали у 280 человек. Темп прироста составил 0,9%, уточнила Трофимова.
Напомним, в Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Республика занимает 79 место в рейтинге регионов России во заболеваемости COVID-19.