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48 тыс. татарстанцев сдали тест на антитела к COVID-19

Иммунитет к COVID-19 выявлен у 19 тыс. татарстанцев.

У 19 тыс. татарстанцев выявлен иммунитет к COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.

Всего тестирование на антитела к коронавирусу прошли 48 тыс. татарстанцев.

За неделю в Татарстане COVID-19 диагностировали у 280 человек. Темп прироста составил 0,9%, уточнила Трофимова.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Республика занимает 79 место в рейтинге регионов России во заболеваемости COVID-19.

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