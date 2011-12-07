48 тыс. татарстанцев сдали тест на антитела к COVID-19

У 19 тыс. татарстанцев выявлен иммунитет к COVID-19, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.

Всего тестирование на антитела к коронавирусу прошли 48 тыс. татарстанцев.

За неделю в Татарстане COVID-19 диагностировали у 280 человек. Темп прироста составил 0,9%, уточнила Трофимова.

Напомним, в Татарстане за сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Республика занимает 79 место в рейтинге регионов России во заболеваемости COVID-19.