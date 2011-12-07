Ближайшее время в Татарстане ожидаются жаркие дни

Гидрометцентром РТ сообщает, что жаркая погода в республике сохранится до середины следующей недели.

По сообщению синоптиков, ближайшие пять дней температурный фон в Татарстане будет находиться в теплой и влажной воздушной массе. Локально вероятны кратковременные дожди. Днем в выходные и в следующие два будничных дня погода будет радовать татарстанцев от +27 до +32 градусов.

А вот в среду, 8 июля, осадки маловероятны и температура воздуха поднимется до +33 градусов тепла.