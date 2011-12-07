Двух жительниц Нижнекамска наградили памятными медалями к 100-летию ТАССР

В Нижнекамске наградили памятными медалями к 100-летию ТАССР двух легендарных местных жительниц Клавдию Малышеву и Клавдию Гончаренко, сообщили в пресс-службе Нижнекамского района.

Легендарные жительницы Нижнекамска отпраздновали дни рождения в один день и получили поздравления от родных и близких, а также от администрации района и социальных служб.

Герою Социалистического Труда, обладателю ордена Ленина за успехи в животноводстве, а также почетного звания «Лучшая телятница Татарской АССР» Клавдии Малышевой исполнилось 84 года.

Клавдии Гончаренко исполнилось 83 года. В 1961 году она в качестве лидера комсомольской организации из Лениногорска приехала на стройку в будущий Нижнекамск, в 1966 году стала начальником общего отдела госсовета, после чего 15 лет трудилась на должности заведующей отделом по учету и распределению жилплощади.