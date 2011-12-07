В Татарстане на дому проголосовали более 200 тыс. человек

В Татарстане на дому проголосовали по поправкам к Конституции РФ более 200 тыс. человек, рассказал ИА «Татар-информ» председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Он также уточнил, что наблюдатели и члены УИК были защищены экранами, масками, перчатками и халатами. Каждый избиратель получал индивидуальный стерильный набор.

«Там внутри бюллетень, корешок — выписка из книги, в которой он расписывается, что получил бюллетень, ручка, маска, перчатки. На ручку вешается набор, звонок в дверь. Избиратель открывает, берет пакет, надевает маску, перчатки. Он голосует, перед дверью ставится ящик, в который избиратель опускает бюллетень», — рассказал о процедуре проведения голосования на дому Кондратьев.

Жалоб и замечаний на проведение голосования данного формата не поступало.