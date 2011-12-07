В Татарстане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 37 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«37 человек выписаны из больниц. 13 человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — уточняется в сообщении.

Большая часть заболевших — 12 человек — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, 14 заболевшим — от 50 до 60 и от 70 до 80 (по семь человек в каждой категории), четверым — от 18 до 30 лет, одному — нет 18 лет.

В Казани выявили 21 заболевшего, в Набережных Челнах и Нурлатском районе — по четыре заболевших, в Высокогорском, Зеленодольском и Лаишевском районах — по два заболевших, в Арском, Камско-Устьинском и Чистопольском районах — по одному заболевшему.

На 4 июля в Татарстане зарегистрировано 4711 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 3547 человек, 17 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом составило 674 515 человек (+6 632 за сутки), из них выздоровели ­– 446 879 человек (+8 986), скончались — 10 027 человек (+168).