К вековому юбилею ТАССР пройдут 250 мероприятий

Так, в день старта юбилея республики (19 декабря 2019 года) в Казани после реконструкции открылся КЦ «Сайдаш», а 25 июня после масштабной реконструкции открылся ДК им. Саид-Галиева в Дербышках. Продолжается капремонт КЦ «Чулпан», готовится к открытию ДК железнодорожников.

В этом году в Казани сдадут в эксплуатацию 3 из 5 строящихся школ. Одна из них - уникальный полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар», где дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия.

Юбилейная дата останется и на карте Казани. Отрезку Большого Казанского кольца в Приволжском районе присвоено наименование «Магистраль 100-летия ТАССР», а одной из строящихся станций метро, возможно, дадут название «100-летие ТАССР».

Безусловно, важным событием юбилейного года стало присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Наш город, его жители, трудившиеся в годы Великой Отечественной войны и выпускавшие продукцию для фронта, заслужили его по праву.

Праздничные концерты отменены, но афишные тумбы не пустуют. На них разместили 72 тематических плаката, посвященных вековому юбилею. Помимо этого, о важной дате жителям и гостям города напоминает и общественный транспорт - в городе порядка 30 автобусов забрендированы символикой столетия ТАССР.

В Казани ведется работа над увековечиванием памяти выдающихся людей, судьбы которых так или иначе связаны с нашей республикой. Состоялось торжественное открытие бюста Герою социалистического труда Виталию Копылову, мемориальных досок Герою Советского Союза Семену Коновалову и выдающемуся писателю Амирхану Еники, благоустроено 17 памятников известных деятелей.

В ближайшем будущем в Казани появится мемориальная доска советскому ученому, конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. В годы Великой Отечественной войны конструктор вместе с другими советскими учеными и инженерами работал на оборону страны - создавал для военных самолетов ракетные двигатели нового типа.

С 1942 по 1945 год Сергей Королев трудился на Казанском авиазаводе №16 ведущим инженером - главным конструктором группы реактивных установок в опытно-конструкторском бюро.

В день 75-летия Великой Победы в парке Победы установили монумент Советскому солдату. В сквере «Дербышки» зажгли Вечный огонь, а в Кировском районе у порохового завода - Аллею славы.

Продолжение юбилейных мероприятий состоится 30 августа - в День Республики Татарстан и города Казани, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.