Казань отпраздновала Курбан-байрам

Три дня, начиная с пятницы, мусульмане навещали родственников, одаривали жертвенным мясом малоимущих, устраивали семейные обеды в честь праздника жертвоприношения. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали в первый день Курбан-байрама в одной из старейших мечетей Казани - Марджани.

Ранним утром пятницы, 31 июля, едва солнце забрезжило на востоке, верующие стали стекаться к мечети. Несмотря на непростые времена из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, желающих участвовать в гает-намазе было немало. В мечети Марджани для тех, кто не смог попасть внутрь помещения, намаз организовали на тротуарах.

По завершении проповеди началось заклание жертвенных животных. Сложные экономические условия, в которых оказались из-за пандемии многие семьи, не стали препятствием для казанцев: напротив, людей, купивших жертвенное животное, по сравнению с прежними годами было больше. Цена на баранов и овец варьировалась от 8,5 тыс. рублей до 10,5 тыс.

Загоны для жертвенных баранов традиционно были обустроены на внутренней территории мечети. Обязательным условием для всех прихожан и тех, кто пришел на площадки заклания, стало наличие медицинских масок и перчаток.

Рамзия ханум Самигулова впервые решилась купить жертвенного барана. В жизни ее семьи наступили очень сложные времена - серьезно болеет сын.

- Сделали операцию, врачи обнадеживают - прогнозы хорошие, - делится наболевшим женщина. - Все эти месяцы, пока сын лежал в больнице, я молилась Аллаху. Просила, чтобы лечение и операция помогли. Слово себе дала: если сын выкарабкается, встанет на ноги, на Курбан-байрам куплю барана и позову домой родных.

На здоровье ребенка не экономишь, и поэтому Рамзия ханум купила барана за 9,5 тыс. рублей. Треть тушки раздаст бабушкам-соседкам, остальное пойдет на праздничный обед для родных.

Рашид и Зухра Валеевы построили в этом году новый дом. Новоселье решили приурочить к Курбан-байраму.

- Чтобы жизнь хозяев дома была долгой и радостной, - волнуясь, объясняет Зухра апа. - Мы уже немолодые, очень хочется воспользоваться результатами своих трудов, пожить в новом доме как можно дольше без бед и болезней. Вот и пришли сегодня купить курбан. Позовем муллу, самых близких родных на аш (праздничный обед. - Р.М.). И ничего, что сейчас повсюду ограничения: веру в Аллаха не ограничить, а он не оставит нас в трудные времена!

Брат с сестрой Талгат и Зухра Ахметовы, купив мясо жертвенного барана, выполнили волю покойной мамы. Сама она при жизни не смогла это сделать - семья жила трудно, часто от зарплаты до зарплаты.

- Мы с сестрой выросли, выучились, каждый работает и получает сейчас неплохую зарплату, - рассказывает Талгат. - Мама умерла от рака в прошлом году, накануне пандемии. Перед смертью попросила купить курбан и раздать подружкам-соседкам, чтобы они помолились за благополучие ее детей.

В этом году Курбан-байрам прошел скромнее. Многие понимали опасность вирусной инфекции и, раздавая курбан, заходили к пожилым людям в масках, старались надолго не задерживаться. Семейные обеды, на которые в прежнее время съезжалась родня из других районов республики и регионов страны, в этом году проводились в узком кругу. Береженого Аллах бережет, считают верующие.