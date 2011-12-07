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В Татарстане зафиксировали 29 новых случаев заражения COVID-19

Среди выздоровевших 4 568 человек. 

В Татарстане по состоянию на 4 августа текущего года зарегистрировано 5 723 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 29 новых случаев. На данный момент 10 татарстанцев доставили в больницу, остальные 19 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 568 человек, троих выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 21 случай заражения COVID-19, по двое из Зеленодольского, Пестречинского и Нижнекамского и по одному из Кайбицкого и Лаишевского районов. 

КВ
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